LANXESS Aktie
|20,70EUR
|-0,40EUR
|-1,90%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die aktuellen Branchentrends und die jüngsten Gespräche mit dem Management an. In der Folge habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das dritte Jahresviertel um 8,5 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,41%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,45%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
12:50
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
30.09.25
|MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.09.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 19 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX)
|
29.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
|14:13
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14:13
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:13
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|20,70
|-1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:34
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:14
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|14:13
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|12:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:53
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)