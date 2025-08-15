FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Ein schwaches zweites Quartal und die Kürzung des Ausblicks seien keine Überraschungen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die vergangenen drei Monate gestützt worden von einigen Einflüssen, die sich im dritten Quartal so nicht wiederholen. Positiv merkte er an, dass Lanxess vom deutschen Infrastrukturpaket stärker profitieren sollte als Wettbewerber. Die Aktien seien günstig bewertet./tih/mis



