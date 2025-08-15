LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

15.08.2025 10:07:50

LANXESS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Ein schwaches zweites Quartal und die Kürzung des Ausblicks seien keine Überraschungen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die vergangenen drei Monate gestützt worden von einigen Einflüssen, die sich im dritten Quartal so nicht wiederholen. Positiv merkte er an, dass Lanxess vom deutschen Infrastrukturpaket stärker profitieren sollte als Wettbewerber. Die Aktien seien günstig bewertet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,88 € 		Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

