LANXESS Aktie
|24,86EUR
|0,96EUR
|4,02%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Ein schwaches zweites Quartal und die Kürzung des Ausblicks seien keine Überraschungen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die vergangenen drei Monate gestützt worden von einigen Einflüssen, die sich im dritten Quartal so nicht wiederholen. Positiv merkte er an, dass Lanxess vom deutschen Infrastrukturpaket stärker profitieren sollte als Wettbewerber. Die Aktien seien günstig bewertet./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,88 €
|
Abst. Kursziel*:
13,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.25
|MDAX aktuell: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.08.25
|ROUNDUP 2/Nachfrageschwäche: Lanxess strafft Standorte - Hoffnung für 2026 (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
14.08.25
|ROUNDUP: Lanxess senkt Gewinnausblick - Sparkurs wird verschärft (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
14.08.25