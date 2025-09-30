LANXESS Aktie

21,50EUR -0,08EUR -0,37%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
30.09.2025 06:50:42

LANXESS Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch in der zweiten Jahreshälfte belasteten die schwachen Absatzmärkte den Spezialchemiekonzern und den gesamten Sektor, schrieb Chris Counihan in seinem Ausblick vom Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 6 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
21,78 € 		Abst. Kursziel*:
-12,76%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
21,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

