HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr habe enttäuscht und der Jahresausblick sei erwartungsgemäß gesenkt worden, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



