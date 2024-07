XETRA-Handel SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,24 Prozent auf 14 386,97 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 103,779 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,045 Prozent tiefer bei 14 415,00 Punkten, nach 14 421,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 429,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 300,02 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 15 123,12 Punkte. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 14 154,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der SDAX mit 13 401,24 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 3,69 Prozent auf 5,35 EUR), Douglas (+ 3,00 Prozent auf 17,85 EUR), SMA Solar (+ 1,51 Prozent auf 26,88 EUR), Kontron (+ 1,41 Prozent auf 19,41 EUR) und TAKKT (+ 1,35 Prozent auf 11,98 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-4,09 Prozent auf 6,09 EUR), Fielmann (-1,94 Prozent auf 43,00 EUR), Eckert Ziegler (-1,65 Prozent auf 45,26 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,57 Prozent auf 25,00 EUR) und ATOSS Software (-1,45 Prozent auf 109,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 612 625 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,129 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at