XETRA-Handel SDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 1,56 Prozent leichter bei 17 041,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 85,548 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,340 Prozent tiefer bei 17 252,07 Punkten, nach 17 310,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 016,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 252,07 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 16 775,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 829,10 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Wert von 13 884,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 22,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Schaeffler (+ 6,25 Prozent auf 6,97 EUR), 1&1 (+ 4,69 Prozent auf 22,30 EUR), SMA Solar (+ 3,53 Prozent auf 27,00 EUR), Sixt SE St (+ 2,77 Prozent auf 77,80 EUR) und Salzgitter (+ 1,41 Prozent auf 30,30 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-27,39 Prozent auf 26,30 EUR), Kontron (-14,93 Prozent auf 21,20 EUR), ProCredit (-14,04 Prozent auf 7,96 EUR), Vossloh (-11,27 Prozent auf 75,60 EUR) und Hypoport SE (-8,43 Prozent auf 132,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1 823 970 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,198 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at