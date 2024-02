XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 13 759,07 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 113,790 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,224 Prozent leichter bei 13 805,09 Punkten, nach 13 836,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 805,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 759,07 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,005 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 960,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, stand der SDAX bei 12 319,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, stand der SDAX bei 13 163,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 0,449 Prozent nach. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit GRENKE (+ 3,57 Prozent auf 23,20 EUR), adesso SE (+ 1,72 Prozent auf 94,70 EUR), Klöckner (+ 1,34) Prozent auf 6,81 EUR), Befesa (+ 1,04 Prozent auf 33,12 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,91 Prozent auf 1,11 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Grand City Properties (-4,16 Prozent auf 8,65 EUR), DWS Group GmbH (-4,05 Prozent auf 36,44 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,60 Prozent auf 6,38 EUR), ADTRAN (-2,57 Prozent auf 6,27 USD) und Varta (-2,41 Prozent auf 17,19 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 81 419 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,340 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

