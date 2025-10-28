SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,11 Prozent leichter bei 17 118,85 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,548 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,340 Prozent auf 17 252,07 Punkte an der Kurstafel, nach 17 310,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 118,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 252,07 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 16 775,08 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 17 829,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 884,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 23,27 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR), Grand City Properties (+ 1,07 Prozent auf 11,38 EUR), Sixt SE St (+ 0,99 Prozent auf 76,45 EUR), Mutares (+ 0,71 Prozent auf 28,30 EUR) und 1&1 (+ 0,70 Prozent auf 21,45 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-23,80 Prozent auf 27,60 EUR), Hypoport SE (-6,91 Prozent auf 134,80 EUR), Vossloh (-5,99 Prozent auf 80,10 EUR), Kontron (-3,21 Prozent auf 24,12 EUR) und Alzchem Group (-2,27 Prozent auf 155,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 197 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,198 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie weist mit 4,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at