Grand City Properties Aktie

10,82EUR -0,06EUR -0,55%
Grand City Properties

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

13.11.2025 12:09:21

Grand City Properties Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene Geschäftsentwicklung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,74 € 		Abst. Kursziel*:
2,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,66%
Analyst Name::
Charles Boissier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

