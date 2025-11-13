Grand City Properties Aktie
|10,82EUR
|-0,06EUR
|-0,55%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
13.11.2025 12:09:21
Grand City Properties Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene Geschäftsentwicklung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,74 €
|
Abst. Kursziel*:
2,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,66%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
