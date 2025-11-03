Grand City Properties Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kai Klose zog am Montag ein positives Fazit zweier Roadshows mit dem Wohnimmobilienunternehmen in Lugano und Mailand. Grand City Properties setze nach wie vor die richtigen Prioritäten mit der weiteren Stärkung des Finanzprofils. Die aktuelle Aktienbewertung sei nicht gerade anspruchsvoll./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Grand City Properties S.A.
