Grand City Properties Aktie
|10,60EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler sah in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar keine wesentlichen Treiber im Quartalsbericht, da die Immobiliengesellschaft auf Kurs zu den Jahreszielen sei./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,50 €
|
Abst. Kursziel*:
4,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,77%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
28.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25