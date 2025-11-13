Grand City Properties Aktie
|10,82EUR
|-0,06EUR
|-0,55%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Mit diesen sei das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten den Trend des ersten Halbjahres./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,74 €
|
Abst. Kursziel*:
30,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,39%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
28.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)