Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne

Am Mittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,44 Prozent auf 16 164,15 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die SDAX-Mitglieder sind damit 79,457 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 1,15 Prozent stärker bei 15 961,13 Punkten, nach 15 779,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 15 961,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 188,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 17 394,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 383,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,93 Prozent auf 33,42 EUR), Energiekontor (+ 6,09 Prozent auf 32,25 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,94 Prozent auf 91,00 EUR), Hypoport SE (+ 5,58 Prozent auf 121,00 EUR) und Siltronic (+ 5,41 Prozent auf 47,96 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil KWS SAAT SE (-0,30 Prozent auf 66,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,00 Prozent auf 4,84 EUR), Grand City Properties (+ 0,00 Prozent auf 10,78 EUR), MLP SE (+ 0,00 Prozent auf 6,24 EUR) und Springer Nature (+ 0,00 Prozent auf 21,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 527 691 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,425 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie hat mit 3,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at