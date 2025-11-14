Grand City Properties Aktie
|10,58EUR
|-0,02EUR
|-0,19%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäfte der Immobiliengesellschaft entwickelten sich solide und das sollte sich auch 2026 fortsetzen, schrieb Kai Klose am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,48 €
|
Abst. Kursziel*:
43,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,78%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
28.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.mehr Analysen
|12:44
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:44
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:44
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|10,58
|-0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13:48
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:42
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|12:40
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|12:37
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|12:33
|United Utilities Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|12:28
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12:27
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:27
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:16
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12:08
|Merck Buy
|UBS AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|12:04
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12:01
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|11:04
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:00
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:57
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:56
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:54
|Infineon Buy
|Warburg Research