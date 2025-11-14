Grand City Properties Aktie

10,58EUR -0,02EUR -0,19%
Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

14.11.2025 12:24:46

Grand City Properties Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäfte der Immobiliengesellschaft entwickelten sich solide und das sollte sich auch 2026 fortsetzen, schrieb Kai Klose am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,48 € 		Abst. Kursziel*:
43,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,78%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:44 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
12:24 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Grand City Properties Neutral UBS AG
13.11.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Grand City Properties S.A. 10,58 -0,19% Grand City Properties S.A.

