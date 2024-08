XETRA-Handel: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent stärker bei 3 270,10 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 513,328 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,148 Prozent auf 3 245,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 240,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 276,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 243,39 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,775 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 325,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 384,30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 138,45 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,64 Prozent ein. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 8,15 Prozent auf 27,06 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,44 Prozent auf 42,32 EUR), Nordex (+ 2,10 Prozent auf 13,60 EUR), EVOTEC SE (+ 2,09 Prozent auf 5,38 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,82 Prozent auf 55,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-0,99 Prozent auf 12,47 EUR), Energiekontor (-0,67 Prozent auf 59,40 EUR), Kontron (-0,12 Prozent auf 16,64 EUR), AIXTRON SE (-0,03 Prozent auf 18,96 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,00 Prozent auf 15,18 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 022 843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at