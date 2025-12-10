Anleger in Habachtstellung: SDAX beginnt den Mittwochshandel wenig verändert

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Mittwoch erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent höher bei 16 857,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 83,976 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,063 Prozent auf 16 847,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 857,79 Punkten am Vortag.

Bei 16 862,17 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 830,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,606 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 15 982,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, stand der SDAX bei 16 535,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der SDAX mit 14 120,17 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,39 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell MBB SE (+ 3,21 Prozent auf 206,00 EUR), Formycon (+ 2,50 Prozent auf 24,60 EUR), Medios (+ 2,34 Prozent auf 14,84 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 1,52 Prozent auf 8,03 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,19 Prozent auf 18,64 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Verve Group (-4,04 Prozent auf 1,64 EUR), Drägerwerk (-1,03 Prozent auf 67,00 EUR), secunet Security Networks (-0,86 Prozent auf 183,40 EUR), Eckert Ziegler (-0,78 Prozent auf 15,33 EUR) und Energiekontor (-0,75 Prozent auf 33,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 53 899 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,276 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

