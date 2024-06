XETRA-Handel So performt der DAX nachmittags

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent auf 18 077,25 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,748 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 18 131,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 131,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 055,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 148,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,383 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 18 704,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 987,49 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, bei 16 201,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,80 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,83 Prozent auf 24,35 EUR), BMW (+ 1,07 Prozent auf 88,52 EUR), Allianz (+ 0,51 Prozent auf 258,30 EUR), Continental (+ 0,40 Prozent auf 54,80 EUR) und Siemens (+ 0,34 Prozent auf 169,02 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-10,66 Prozent auf 217,90 EUR), QIAGEN (-5,80 Prozent auf 38,73 EUR), Infineon (-3,90 Prozent auf 34,58 EUR), Merck (-2,93 Prozent auf 164,20 EUR) und Beiersdorf (-2,43 Prozent auf 138,60 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 555 912 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 205,151 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

