XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 3 271,90 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 524,800 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 3 262,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 259,63 Punkten am Vortag.

Bei 3 272,69 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 260,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 269,40 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 3 449,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 090,84 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,58 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,88 Prozent auf 53,60 EUR), AIXTRON SE (+ 2,46 Prozent auf 15,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,24 Prozent auf 73,00 EUR), Sartorius vz (+ 2,22 Prozent auf 257,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,60 Prozent auf 89,10 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 26,02 EUR), Energiekontor (-0,37 Prozent auf 54,50 EUR), PNE (-0,35 Prozent auf 11,32 EUR), freenet (-0,22 Prozent auf 26,76 EUR) und Siemens Healthineers (-0,08 Prozent auf 50,06 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 572 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 224,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at