XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Freitag sinkt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,80 Prozent auf 3 279,69 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 538,964 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 331,14 Zählern und damit 0,259 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 339,79 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 331,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 279,62 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,699 Prozent nach. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 3 324,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, stand der TecDAX bei 3 311,42 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Wert von 3 066,70 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1,35 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 1,87 Prozent auf 130,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,24 Prozent auf 57,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 26,22 EUR), Nordex (+ 0,73 Prozent auf 15,28 EUR) und Eckert Ziegler (-0,41 Prozent auf 43,66 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Elmos Semiconductor (-6,55 Prozent auf 64,20 EUR), Sartorius vz (-6,53 Prozent auf 231,80 EUR), Infineon (-4,62 Prozent auf 29,41 EUR), AIXTRON SE (-4,42 Prozent auf 15,47 EUR) und CompuGroup Medical SE (-4,22 Prozent auf 13,39 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 034 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 6,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

