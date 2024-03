XETRA-Handel TecDAX sackt zum Handelsstart ab

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent schwächer bei 3 469,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 528,067 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,031 Prozent stärker bei 3 486,09 Punkten, nach 3 485,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 489,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 467,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,988 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.02.2024, den Wert von 3 403,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 251,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 266,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 4,36 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 1,77 Prozent auf 6,31 USD), Nordex (+ 0,84 Prozent auf 12,08 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,82 Prozent auf 29,54 EUR), Infineon (+ 0,53 Prozent auf 35,06 EUR) und SMA Solar (+ 0,53 Prozent auf 57,35 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 361,80 EUR), AIXTRON SE (-1,60 Prozent auf 27,05 EUR), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 21,76 EUR), Kontron (-1,10 Prozent auf 21,52 EUR) und Nagarro SE (-1,04 Prozent auf 81,05 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 061 795 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at