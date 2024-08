XETRA-Handel TecDAX verliert

Der TecDAX verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,36 Prozent leichter bei 3 329,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 534,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,256 Prozent auf 3 332,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 334,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 325,77 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.07.2024, den Wert von 3 333,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 437,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der TecDAX bei 3 082,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,149 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 3,46 Prozent auf 12,56 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,81 Prozent auf 44,94 EUR), EVOTEC SE (+ 0,77 Prozent auf 5,91 EUR), TeamViewer (+ 0,33 Prozent auf 12,18 EUR) und United Internet (+ 0,21 Prozent auf 19,08 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Energiekontor (-1,89 Prozent auf 57,10 EUR), Nemetschek SE (-1,49 Prozent auf 89,15 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 41,63 EUR), Siltronic (-1,28 Prozent auf 73,40 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,27 Prozent auf 15,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 617 582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

