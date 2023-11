XETRA-SCHLUSS/DAX mit Atempause nach Rally - Bayer brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit kleinen Abgaben in die neue Woche gestartet. Marktteilnehmer sprachen von einer notwendigen und zugleich gesunden Konsolidierung nach der jüngsten Rally. Im November ist der DAX bislang um 7 Prozent gestiegen. Der DAX verlor nach einem sehr ruhigen Verlauf 0,1 Prozent auf 15.901 Punkte. Diverse Daten, allen voran zur Inflation, hatten zuletzt die Erwartung der Anleger verstärkt, dass die US-Notenbank keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr vornehmen wird. Die Märkte haben sogar damit begonnen, für das erste Halbjahr 2024 eine erste Zinssenkung einzupreisen.

Die Bayer-Aktie brach um 18,0 Prozent ein. Der Konzern hat eine Studie für den wichtigsten Medikamentenkandidaten in seiner Pipeline von Neuentwicklungen abgebrochen. Gestoppt wurde die Phase-III-Studie (Oceanic-AF) zur Untersuchung von Asundexian im Vergleich zum oralen Antikoagulans Apixaban bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko. Bayer hatte große Hoffnungen in Asundexian gesetzt, das den bisherigen Bestseller Xarelto ab 2026 ersetzen soll. Zudem soll der Konzern im Streit um mögliche Krebserkrankungen in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat (Roundup) in den USA 1,56 Milliarden Dollar zahlen, nachdem ein Geschworenengericht Klägern Recht gegeben hat. Diese hatten Roundup für die Entstehung ihrer Krebserkrankungen verantwortlich gemacht.

Aumann kauft eigenen Aktien zurück

Aumann (+3,6%) will ab dem 22. November 2023 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 8,0 Millionen Euro bis zu einem Preis von 20,00 Euro je Aktie über die Börse zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 30. Juni 2024 enden. Für Aurubis ging es nach einer angeblichen Herabstufung durch Oddo um 3,6 Prozent nach unten.

Ungünstige Witterungsbedingungen und eine Zurückhaltung der Investoren in Deutschland machen der Sto SE & Co KGaA zu schaffen. Der Hersteller von Gebäudebeschichtungen und -dämmungen senkte seine Umsatzprognose nach neun Monaten erneut, während die Gewinnprognose bestätigt wurde. Die Aktie gab daraufhin um 2,2 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.901,33 -0,1% +14,20%

DAX-Future 15.955,00 -0,1% +11,32%

XDAX 15.905,76 -0,3% +14,68%

MDAX 26.394,86 +0,4% +5,09%

TecDAX 3.133,97 +0,9% +7,29%

SDAX 13.251,56 +0,3% +11,12%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,68 -34

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 26 12 2 3.783,4 94,3 82,4

MDAX 30 20 0 431,8 24,6 31,0

TecDAX 21 9 0 659,7 20,5 26,6

SDAX 40 27 3 83,5 7,5 11,8

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2023 11:50 ET (16:50 GMT)