WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

Aurubis-Anlage 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Aurubis-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,123 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 919,52 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 04.11.2025 auf 112,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,95 Prozent angezogen.

Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 4,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

