MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 60,58 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Aurubis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,071 Aurubis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (110,10 EUR), wäre das Investment nun 18 174,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81,74 Prozent erhöht.

Aurubis war somit zuletzt am Markt 4,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at