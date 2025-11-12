Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Aurubis-Investition? 12.11.2025 10:03:49

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 60,58 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Aurubis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,071 Aurubis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2025 gerechnet (110,10 EUR), wäre das Investment nun 18 174,31 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81,74 Prozent erhöht.

Aurubis war somit zuletzt am Markt 4,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Aurubis-Investition? Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

13:07
 EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
07.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
06.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
05.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.11.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
05.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
05.11.25
 MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
05.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
04.11.25
 EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)