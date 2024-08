XETRA-SCHLUSS/DAX nach turbulenter Woche mit versöhnlichem Ausgang

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag etwas nach oben gegangen. Die vergangenen Tage hatten es in sich. Nur einige alte Hasen an der Börse dürften eine solche Volatilitätsphase schon erlebt haben. Am Montag notierte der DAX im Tief noch bei 17.025 Punkten, nachdem er zuvor um über 1.400 Punkten abgestürzt war. Nun hat er rund die Hälfte der zwischenzeitlich gesehenen Verluste wieder aufgeholt. Am Freitag schloss der DAX 0,2 Prozent höher bei 17.723 Punkten.

Relativ wertstabil zeigte sich in der Zeit Gold (2.222 Euro), das als ruhender Pol jedem Investment beigemischt werden sollte. Die Anleihen, die in der hektischen Phase am Aktienmarkt zugelegt hatten, gaben die Gewinner nahezu wieder ab. Eine weiter drohende Eskalation im Nahen Osten könnte einen neue Verkaufswelle an der Börse auslösen.

MDAX-Unternehmen überzeugen mit Quartalszahlen

Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt hinter sich, zum Wochenschluss legten einige Unternehmen aus dem MDAX (+0,5%) ihre Quartalsberichte vor. Positiv wurden an der Börse die Geschäftszahlen von LEG Immobilien (+5,5%) gewertet. Der Verlust beim Nachsteuerergebnis habe im zweiten Quartal deutlich unter Erwartung gelegen, das positive EBITDA bewege sich einen Tick darüber. LEG Immobilien sieht die Talsohle bei der Bewertung von Immobilienvermögen in greifbarer Nähe und erwartet eine "Stabilisierung der Immobilienwerte innerhalb der kommenden Monate". Diese Meinung hat an der Börse wohl Fans, Vonovia stiegen um 3, Aroundtown um 5 und TAG um 2,5 Prozent.

Für Jenoptik ging es gleich um knapp 10 Prozent nach oben. Von einer positiven Überraschung sprach die Deutsche Bank. Alle wichtigen Kennziffern wie Umsatz, EBITDA und Gewinn je Aktie hätten über Konsens gelegen. Nach einem guten Ergebnis von Jungheinrich (+3,4%) für das zweite Quartal, aber einem etwas schwächeren Auftragseingang und aufkommenden Konjunktursorgen sei die Aktie im Vergleich mit Wettbewerbern wieder günstiger, hieß es von der DZ Bank.

Auch Lanxess konnten sich nach den endgültigen Geschäftszahlen mit einem Plus von 6,3 Prozent deutlich erholen. Hier überraschte die Entwicklung des Cashflows positiv. RTL (-0,3%) habe gestiegene Halbjahresumsätze etwa 2 Prozent unter Konsens verbucht, urteilte die UBS. Das Umsatzwachstum sei durch TV-Werbung und Streaming getrieben worden, teilweise ausgeglichen durch geringere Einnahmen bei Inhalten von Fremantle.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.722,88 +0,2% +5,67%

DAX-Future 17.765,00 +0,1% +2,22%

XDAX 17.692,58 -0,2% +5,51%

MDAX 24.234,68 +0,5% -10,70%

TecDAX 3.265,97 +0,8% -2,14%

SDAX 13.613,13 +0,5% -2,49%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,58% +40

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 21 0 2.519,7 49,7 63,3

MDAX 27 22 1 346,9 22,8 24,6

TecDAX 23 7 0 589,5 16,9 22,3

SDAX 46 21 3 71,0 4,9 5,9

===

