XETRA-SCHLUSS/DAX pendelt ins Plus - Berichtssaison stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwachen Start in den Tag hat der deutsche Aktienmark am Donnerstag im Plus geschlossen. Dies hatte vor allem zwei Gründe: zum einen wurden die von den DAX-Unternehmen vorgelegten Quartalsergebnisse mehrheitlich positiv aufgenommen, wie auch die laufende Berichtssaison in Europa. Den entscheidenden Impuls lieferte aber am frühen Nachmittag die niedriger als erwartet ausgefallenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Die Daten belegten, dass sich der dortige Arbeitsmarkt abkühlt, allerdings nicht kollabiert.

"Nur weil sich der Arbeitsmarkt abkühlt, bedeutet das nicht, dass wir in eine Rezession eintreten," sagte Marktstratege Skyler Weinand von Regan Capital. Gute Nachrichten für Aktien, der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 17.680 Punkten. Anleihen kamen unter Druck, was die zinssensiblen Technologiewerte diesmal nicht tangierte.

Deutsche Telekom liefert

Für die LBBW fiel der Halbjahresbericht der Deutschen Telekom (+1,9%) positiv aus. In Deutschland und der EU befindet sich nach Ansicht der Analysten der Glasfaseraufbau auf gutem Weg zu den mittelfristigen Zielen. Aus dem Handel hieß es, dass T-Mobile US nahe dem Allzeithoch notierten und die Marktkapitalisierung der US-Tochter nun bei etwa 220 Milliarden US-Dollar liege, wovon die Hälfte der Deutschen Telekom zuzurechnen sei.

Zur Allianz (+1,9%) hieß es, die Geschäftszahlen seien durch die Bank besser als erwartet ausgefallen. Heraus rage einmal mehr die gute Combined Ratio im Schaden-Unfall-Geschäft von lediglich 93,5 Prozent. Zudem wird der Aktienrückkauf auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro erhöht.

Auch die konjunkturempfindliche Siemens (+ 2,1%) kam relativ gut durch die Wirtschaftsschwäche. Die Geschäftszahlen lagen leicht über den Erwartungen. Der Auftragseingang war nicht so deutlich gesunken wie von Analysten befürchtet. Rheinmetall (+3,4%) bestätigte mit den endgültigen Zahlen ihre starken Ergebnisse für das zweite Quartal.

Nach einem weiteren starken Quartalsgewinn durch Munich Re (-0,2%) kam Jefferies zu dem Schluss, dass die wie erwartet ausgefallene Solvenz vielleicht der einzige Grund sei, warum der Rückversicherer nicht vorab über die Geschäftszahlen berichtet habe.

Dürr stiegen sogar um 8,1 Prozent nach starkem Zahlenausweis. Gelobt wurde vor allem ein überraschend hoher Auftragseingang. SAF-Holland schlossen 4,0 Prozent tiefer. Der Umsatz des Lkw-Zulieferers ist im ersten Halbjahr zurückgegangen, auf organischer Basis um 9,5 Prozent. Besonders das Erstausrüstergeschäft in den USA und in der EMEA-Region hatte sich schwach entwickelt.

An der Börse blieb man skeptisch, was die zweite Jahreshälfte von Prosiebensat1 (-5%) betrifft, auch weil sich die Konsumentenstimmung in einer schwachen deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.680,40 +0,4% +5,46%

DAX-Future 17.751,00 +0,3% +2,12%

XDAX 17.673,15 +1,4% +5,40%

MDAX 24.129,79 -0,4% -11,08%

TecDAX 3.238,60 +0,1% -2,96%

SDAX 13.547,08 -0,5% -2,96%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,20% +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 22 1 3.119,3 63,3 76,1

MDAX 13 33 4 412,2 24,6 36,6

TecDAX 8 20 2 792,0 22,3 28,1

SDAX 25 40 5 78,0 5,8 6,8

