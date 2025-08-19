Siemens Aktie

236,75EUR 3,25EUR 1,39%
Siemens

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

19.08.2025 09:24:54

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
234,75 € 		Abst. Kursziel*:
-2,02%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
236,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,85%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

