Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
26.09.2025 18:58:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein erwartungsgemäß solides Geschäftsquartal belegen, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege auf dem Hard- und Softwarebereich sowie auf Aussagen zur Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT
