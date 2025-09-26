Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

26.09.2025

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein erwartungsgemäß solides Geschäftsquartal belegen, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege auf dem Hard- und Softwarebereich sowie auf Aussagen zur Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT

10:32 Siemens Hold Deutsche Bank AG
25.09.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
