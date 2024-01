XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - EZB-Zinsentscheidung ohne großen Einfluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit einem leichten Plus geschlossen. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten sich die Anleger zurück, das sorgte für zunächst leicht nachgebende Kurse. Dann bestätigte die Notenbank die Leitzinsen, was allgemein erwartet wurde. Insgesamt sagte EZB-Chefin Christin Lagarde wenig Neues, und damit musste kein Volkswirt etwas an seinen Zinsprognosen ändern. Damit war die Sitzung das "erwartete Non-Event". Der DAX holte die zuvor gesehenen Verluste auf und schloss 0,1 Prozent höher bei 16.907 Punkten. Die Anleihen legten leicht zu was auf dem Euro lastete, der bei 1,0836 Dollar notierte.

EZB macht Trippelschritt Richtung Zinssenkung

Die EZB hat sich nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer einer geldpolitischen Lockerung leicht angenähert. "Auf der Pressekonferenz hat EZB-Präsidentin Lagarde zum ersten Mal eine Stabilisierung beim Lohnwachstum festgestellt. Insofern hat sie einen Trippelschritt in Richtung Zinssenkung gemacht", schrieb Krämer in einem Kommentar. "Wir erwarten weiter, dass die EZB ihre Leitzinsen erst im Juni zum ersten Mal senkt."

Adidas das Top-Thema

Die Adidas-Aktie stellte mit einem Plus von 5,7 Prozent den größten Gewinner im DAX. Am Berichtstag fanden sogenannte Pre-Close Calls statt, die zwischen dem Unternehmen und Analysten geführt werden, erklärte ein Marktteilnehmer. Diese Praxis ist an der Börse seit längerem ein heiß diskutiertes Thema. Denn damit seien die Informationen zunächst nur einigen wenigen an der Börse bekannt. Die Kursreaktion ist dahingehend zu interpretieren, dass es für das vierte Quartal keine negative Überraschung bei Adidas geben dürfte.

Als Überraschung bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Secunet. Dank eines Endspurts im Schlussquartal legte der Umsatz 2023 um 13 Prozent zu. Das vierte Quartal ist traditionell das stärkste Quartal von Secunet, aufgrund der Aufträge der Kunden aus dem öffentlichen Sektor. Secunet haussierten um 23,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.906,92 +0,1% +0,93%

DAX-Future 17.010,00 +0,0% +0,46%

XDAX 16.905,46 +0,2% +0,82%

MDAX 26.075,58 -0,3% -3,91%

TecDAX 3.335,32 -0,1% -0,06%

SDAX 13.712,47 -0,3% -1,78%

Bund-Future 134,46 +75

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 20 2 3.229,0 63,1 75,4

MDAX 21 26 3 445,8 22,6 29,4

TecDAX 16 13 1 979,4 17,1 24,0

SDAX 25 41 4 105,4 7,2 8,9

