XETRA-SCHLUSS/Schwäche der Airbus-Aktie belastet den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag ist es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder nach unten gegangen. Der DAX ging 0,8 Prozent tiefer bei 18.178 Punkten aus dem Handel, was mehrheitlich auf die Schwäche in der Aktie von Airbus zurückzuführen war. Diese schloss nach einer massiven Senkung der Prognose 9,5 Prozent schwächer. Der Schritt kam nicht ganz überraschend, doch die Kürzung wurde nicht so deutlich erwartet. Die Frage ist allenfalls, ob dies als schlechtes Omen für andere DAX-Unternehmen interpretiert werden kann. Sollten noch weitere negative Überraschungen folgen, könnte sich die Konsolidierung im DAX noch weiter ausdehnen. Zudem mahnt die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag zur Vorsicht.

Merck und Airbus setzen DAX unter Druck

Airbus senkte die Jahresprognosen drastisch, vor allem weil es weiter Probleme in der Lieferkette gibt. Bei der Deutschen Bank sprach man von einer "verblüffenden" Warnung und zog die Kaufempfehlung für die Aktie zurück. Hintergrund der Warnung seien Verzögerungen um ein Jahr beim Auslieferungshochlauf aufgrund andauernder Probleme in der Lieferkette. Darüber hinaus entwickle sich der Bereich Raumfahrt nach einem bereits schwierigen Jahr 2023 weiter unterdurchschnittlich.

Grund für die Schwäche in Merck (-5,7%) war ein neuerlicher Rückschlag in der Medikamenten-Pipeline, eine Phase-III-Studie zum Krebsmittel Xevinapant wird eingestellt. Laut den Citi-Analysten hätte es Blockbuster-Potenzial mit einem Spitzenumsatz von bis zu 1,4 Milliarden Euro gehabt.

Für die Aktie von Covestro ging es um 1,2 Prozent nach oben, der Konzern will die Sach- und Personalkosten bis 2028 um rund 400 Millionen Euro senken. Evotec zogen um 2,7 Prozent an, das Unternehmen gab eine Zulieferung für ein Programm des US-Verteidigungsministeriums bekannt. Die Baumarktkette Hornbach (+1,5%) hat den Gewinn im ersten Quartal dank einer günstigen Witterung deutlich gesteigert und sieht sich trotz ungewisser Verbraucherstimmung im Plan für das Erreichen der Jahresziele.

Eckert & Ziegler schlossen 7,2 Prozent höher. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Tochter Pentixapharm eine positive Rückmeldung der FDA zum Start einer Phase-III-Studie mit PentixaFor erhalten hat. Dies ist umso spannender, da die Abspaltung der Pentixapharm AG geplant ist.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.177,62 -0,8% +8,42%

DAX-Future 18.351,00 -0,9% +5,60%

XDAX 18.172,74 -0,5% +8,38%

MDAX 25.463,78 -0,9% -6,17%

TecDAX 3.304,95 +0,1% -0,97%

SDAX 14.402,07 -1,0% +3,16%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,48 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 26 0 3.234,8 57,0 66,5

MDAX 9 41 0 398,0 27,4 26,9

TecDAX 10 19 1 693,5 17,5 16,9

SDAX 19 45 6 96,7 7,0 7,9

===

