Airbus Aktie
|215,00EUR
|3,30EUR
|1,56%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
228,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
212,70 €
|
Abst. Kursziel*:
7,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
215,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,05%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
12:27