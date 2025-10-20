Airbus Aktie
|203,35EUR
|1,75EUR
|0,87%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
202,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
203,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,65%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
13:33
|Airbus-Aktie fester: IndiGo sichert sich 30 Airbus A350-Langstreckenjets (Dow Jones)
|
12:26
|Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.10.25