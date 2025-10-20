Airbus Aktie

Airbus SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

