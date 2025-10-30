Airbus Aktie

215,00EUR 3,30EUR 1,56%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

30.10.2025 07:58:26

Airbus SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Airbus SE
UBS AG
240,00 €
Rating jetzt:
Buy
209,40 € 		Abst. Kursziel*:
14,61%
Rating update:
Buy
215,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

