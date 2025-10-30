ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





