Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 4 443,12 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,825 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,273 Prozent höher bei 4 465,20 Punkten, nach 4 453,05 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 443,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 476,78 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,911 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 535,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 090,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 094,28 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 568,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 148,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,79 Prozent auf 23,07 EUR), Enel (+ 0,56 Prozent auf 6,66 EUR), Ferrari (+ 0,30 Prozent auf 318,73 EUR) und Allianz (+ 0,24 Prozent auf 245,95 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-1,39 Prozent auf 43,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,22 Prozent auf 106,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 59,22 EUR), Eni (-0,82 Prozent auf 14,48 EUR) und Bayer (-0,75 Prozent auf 32,28 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 181 559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 323,318 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at