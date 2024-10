Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Europa vorsichtiger.

Am Dienstag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 4 453,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,031 Prozent stärker bei 4 461,13 Punkten in den Handel, nach 4 459,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 426,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 466,95 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 386,98 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 4 462,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 215,25 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,65 Prozent auf 141,28 EUR), BAT (+ 1,44 Prozent auf 26,69 GBP), HSBC (+ 0,90 Prozent auf 6,82 GBP) und Rio Tinto (+ 0,77 Prozent auf 50,01 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 476,80 EUR), Enel (-2,08 Prozent auf 7,17 EUR), Allianz (-1,79 Prozent auf 295,80 EUR), Novartis (-1,62 Prozent auf 98,81 CHF) und RELX (-1,48 Prozent auf 35,93 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 22 876 063 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 477,683 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

