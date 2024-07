Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück

Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 18 514,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 18 437,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 583,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 153,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, lag der LUS-DAX bei 17 773,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 17.07.2023, einen Wert von 16 083,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,57 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 4,72 Prozent auf 239,50 EUR), Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 29,82 EUR), Brenntag SE (+ 0,53 Prozent auf 64,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,48 Prozent auf 136,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 23,92 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-3,41 Prozent auf 36,53 EUR), Siemens Energy (-2,29 Prozent auf 25,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 231,80 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 180,28 EUR) und Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 509,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 239 147 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 219,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, die höchste im Index.

