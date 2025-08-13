Brenntag Aktie

54,86EUR -0,28EUR -0,51%
Brenntag

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

13.08.2025 08:06:56

Brenntag SE Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Eckdaten seien schon bekannt gewesen, genauso wie das gesenkte operative Gewinnziel (Ebita) für dieses Jahr, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien eine verlangsamte Nachfrage und Preisdruck. Er rät Anlegern dazu, bei dem Chemikalienhändler an der Seitenlinie zu bleiben./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Add
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
55,50 € 		Abst. Kursziel*:
53,15%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
54,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,94%
Analyst Name::
Christian Obst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

