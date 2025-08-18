NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die europäischen Chemikalienhändler nicht so immun gegen zyklischen und strukturellen Druck seien wie ursprünglich gedacht, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien zwar intakt. Udeshi bevorzugt diesbezüglich aber weiterhin IMCD, deren Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan steht. Brenntag werde hingegen stärker von den genannten Faktoren belastet und sei auch vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.