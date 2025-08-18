Brenntag Aktie

54,32EUR -0,18EUR -0,33%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

18.08.2025 07:10:55

Brenntag SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die europäischen Chemikalienhändler nicht so immun gegen zyklischen und strukturellen Druck seien wie ursprünglich gedacht, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien zwar intakt. Udeshi bevorzugt diesbezüglich aber weiterhin IMCD, deren Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan steht. Brenntag werde hingegen stärker von den genannten Faktoren belastet und sei auch vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
51,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
54,50 € 		Abst. Kursziel*:
-5,50%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
54,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

