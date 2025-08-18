Brenntag Aktie
|54,32EUR
|-0,18EUR
|-0,33%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die europäischen Chemikalienhändler nicht so immun gegen zyklischen und strukturellen Druck seien wie ursprünglich gedacht, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien zwar intakt. Udeshi bevorzugt diesbezüglich aber weiterhin IMCD, deren Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan steht. Brenntag werde hingegen stärker von den genannten Faktoren belastet und sei auch vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
51,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
54,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,50%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
54,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
15.08.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
14.08.25