Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen
Kurs*:
54,12 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen
Kurs aktuell:
53,84 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler
KGV*:
-
