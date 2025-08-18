Brenntag Aktie

53,84EUR -0,66EUR -1,21%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.08.2025 10:12:47

Brenntag SE Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Verkaufen
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
54,12 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
53,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

10:12 Brenntag Verkaufen DZ BANK
07:10 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Brenntag Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 53,94 -1,03% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:27 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
11:20 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
11:19 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
11:05 Danone Buy UBS AG
10:59 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:58 Rio Tinto Neutral UBS AG
10:55 K+S Sell UBS AG
10:53 Yara International ASA Neutral UBS AG
10:12 Brenntag Verkaufen DZ BANK
09:47 Bilfinger Neutral UBS AG
09:45 Salesforce Neutral UBS AG
09:44 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:34 PNE Buy Warburg Research
09:33 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:22 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 TAG Immobilien Buy Warburg Research
08:45 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:19 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:59 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
07:57 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
07:44 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:10 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06:14 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
06:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
15.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
15.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
15.08.25 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
15.08.25 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 LANXESS Halten DZ BANK
15.08.25 grenke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
15.08.25 LANXESS Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen