Brenntag Aktie
|54,98EUR
|1,16EUR
|2,16%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 69 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Quartalsbericht und angesichts der bestehenden Unsicherheiten habe er seine Schätzungen für den Chemikalienhändler gekappt, schrieb Christian Cohrs in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Wegen der insgesamt drei Veränderungen auf Führungspositionen erwarte er bis zum Jahresende keine größeren strategischen Neuigkeiten oder Initiativen. Brenntag sei aber in einer sehr guten Marktposition und die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,96 €
|
Abst. Kursziel*:
16,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.08.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen' (dpa-AFX)
|
18.08.25
|Aktien-Analyse: DZ BANK bewertet Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
15.08.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|21.07.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|54,82
|1,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:08
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|06:47
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:33
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|18.08.25
|PNE Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.