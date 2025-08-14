Brenntag Aktie
|54,64EUR
|-0,36EUR
|-0,65%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 53 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers im Schnitt um acht Prozent. Der neue Chef dürfte einiges an Arbeit vor sich haben./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
55,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
54,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,98%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
13.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.25
|Brenntag-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnrückgang bei Brenntag (Dow Jones)
|
13.08.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.08.25
|XETRA-Handel: So steht der DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
13.08.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
13.08.25
|Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|08:31
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:31
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|21.07.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|55,02
|0,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:46
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:39
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:00
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Sixt Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG