Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab

Der LUS-DAX fällt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent auf 19 057,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 049,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 197,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, mit 18 237,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der LUS-DAX 18 504,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 15 292,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 2,84 Prozent auf 100,15 EUR), Sartorius vz (+ 1,06 Prozent auf 239,40 EUR), Commerzbank (+ 0,94) Prozent auf 16,61 EUR), Henkel vz (+ 0,42 Prozent auf 81,60 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,39 Prozent auf 52,02 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-1,90 Prozent auf 29,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 473,30 EUR), Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 513,40 EUR), Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 34,92 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,02 Prozent auf 32,17 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 396 378 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 234,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at