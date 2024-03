Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Zum Handelsende herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der MDAX schloss nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 27 070,92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 249,002 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent höher bei 27 092,12 Punkten in den Handel, nach 27 091,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 928,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 156,64 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 1,69 Prozent zu. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 25 885,75 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 27 064,91 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 26 562,42 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,867 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,47 Prozent auf 24,50 EUR), PUMA SE (+ 1,99 Prozent auf 42,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,78 Prozent auf 151,65 EUR), Jungheinrich (+ 1,48 Prozent auf 34,28 EUR) und Bechtle (+ 1,45 Prozent auf 48,98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SMA Solar (-5,56 Prozent auf 53,50 EUR), WACKER CHEMIE (-3,19 Prozent auf 104,55 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,02 Prozent auf 115,80 EUR), Siltronic (-2,84 Prozent auf 82,20 EUR) und HOCHTIEF (-2,53 Prozent auf 107,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 075 735 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,580 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at