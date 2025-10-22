WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Profitables WACKER CHEMIE-Investment?
|
22.10.2025 10:03:51
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,807 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2025 auf 67,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 595,77 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 40,42 Prozent gleich.
Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
15.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
15.10.25
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
08.10.25
|Schwacher Handel: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|67,30
|0,00%