MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,807 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2025 auf 67,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 595,77 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 40,42 Prozent gleich.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at