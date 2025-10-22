WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,807 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2025 auf 67,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 595,77 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 40,42 Prozent gleich.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines WACKER CHEMIE-Anteils lag damals bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.10.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.09.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.
