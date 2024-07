Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Start in Rot

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,09 Prozent auf 39 274,17 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,228 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 39 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 39 308,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 222,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 335,51 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,224 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wurde der Dow Jones auf 38 807,33 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 904,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 288,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,13 Prozent nach oben. Bei 40 077,40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1,34 Prozent auf 200,23 USD), Salesforce (+ 1,15 Prozent auf 263,95 USD), Nike (+ 1,05 Prozent auf 76,03 USD), Intel (+ 0,93 Prozent auf 31,52 USD) und Apple (+ 0,87 Prozent auf 223,48 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-1,00 Prozent auf 46,62 USD), Dow (-0,91 Prozent auf 52,40 USD), JPMorgan Chase (-0,90 Prozent auf 206,82 USD), Walt Disney (-0,74 Prozent auf 97,88 USD) und UnitedHealth (-0,56 Prozent auf 487,13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 302 065 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,164 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

