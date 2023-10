Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt zum Start zurück

Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent im Minus bei 1 583,82 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,018 Prozent auf 1 589,54 Punkte an der Kurstafel, nach 1 589,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 589,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 583,67 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 1 611,20 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Stand von 1 599,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der ATX Prime mit 1 405,37 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,008 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR), Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 25,55 EUR), DO (+ 0,91 Prozent auf 111,40 EUR), Rosenbauer (+ 0,36 Prozent auf 28,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen BAWAG (-3,69 Prozent auf 43,30 EUR), Polytec (-2,24 Prozent auf 3,92 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 16,32 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 8,84 EUR) und Lenzing (-1,21 Prozent auf 36,65 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BAWAG-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 107 624 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,252 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at