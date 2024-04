Zurückhaltung in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone

Letztendlich ging der ATX nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 580,28 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 114,371 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 3 580,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 580,87 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 590,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 571,68 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 3 499,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 431,27 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 3 259,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,93 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,75 Prozent auf 58,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,68 Prozent auf 19,95 EUR), voestalpine (+ 1,62 Prozent auf 25,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,07 Prozent auf 113,80 EUR) und Verbund (+ 0,57 Prozent auf 70,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3,34 Prozent auf 30,35 EUR), Andritz (-1,34 Prozent auf 55,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,28 Prozent auf 46,25 EUR), IMMOFINANZ (-1,27 Prozent auf 23,25 EUR) und OMV (-1,10 Prozent auf 43,22 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 554 083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,371 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,36 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

