Zurückhaltung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:12 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,49 Prozent auf 1 763,37 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,636 Prozent auf 1 760,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 758,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 764,57 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,755 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 1 724,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 685,56 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Stand von 1 703,21 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 0,61 Prozent auf 90,39 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 255,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 439,20 CHF), Sandoz (+ 0,10 Prozent auf 28,73 CHF) und Nestlé (-0,03 Prozent auf 98,74 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams (-2,24 Prozent auf 1,90 CHF), Partners Group (-1,58 Prozent auf 1 149,00 CHF), Straumann (-1,55 Prozent auf 127,15 CHF), Sika (-1,28 Prozent auf 254,20 CHF) und Sonova (-1,23 Prozent auf 264,10 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 298 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at