Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt am Mittwochmittag nach

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,21 Prozent tiefer bei 13 029,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,499 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 13 056,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 056,74 Punkten am Vortag.

Bei 13 058,54 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 003,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,797 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 597,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der SMI noch bei 11 998,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der SMI bei 11 740,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 12,09 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,24 Prozent auf 35,91 CHF), Swiss Life (+ 0,69 Prozent auf 900,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 592,20 CHF), Alcon (+ 0,51 Prozent auf 62,80 CHF) und Novartis (+ 0,41 Prozent auf 107,92 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sonova (-1,55 Prozent auf 203,80 CHF), Logitech (-1,53 Prozent auf 87,64 CHF), Roche (-1,37 Prozent auf 316,00 CHF), Sika (-1,13 Prozent auf 161,15 CHF) und Richemont (-1,06 Prozent auf 167,55 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 998 223 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,155 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

