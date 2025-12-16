Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 13 056,74 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 13 082,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 036,80 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 130,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 020,10 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 12 634,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 018,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, notierte der SMI bei 11 701,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,33 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 3,83 Prozent auf 35,47 CHF), Holcim (+ 1,63 Prozent auf 77,20 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 169,35 CHF), Swisscom (+ 0,54 Prozent auf 562,00 CHF) und Sonova (+ 0,53 Prozent auf 207,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-1,20 Prozent auf 62,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,92 Prozent auf 58,40 CHF), Lonza (-0,80 Prozent auf 519,00 CHF), Nestlé (-0,65 Prozent auf 78,44 CHF) und Givaudan (-0,58 Prozent auf 3 108,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 777 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,465 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at